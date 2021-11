NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für British American Tobacco (BAT) in einem Branchenausblick auf 2022 von 3400 auf 3100 Pence gesenkt, die Einstufung aber auf "Neutral" belassen. Trotz gesunkener Ergebnisschätzungen und der unterdurchschnittlichen Kursentwicklung im laufenden Jahr bleibt Analystin Celine Pannuti auch für 2022 skeptisch für die Konsumgüterhersteller. Die Inflation könnte die Nachfrage hemmen, und der beispiellose Kostenanstieg bedrohe die Ergebnisqualität, schrieb sie in ihrer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Zudem bleibe die Gewinndynamik insgesamt negativ. Die besten Chancen böten Reckitt Benckiser, Danone, Heineken und Imperial Brands als Wetten auf eine positive Trendwende. Pernod Ricard, Campari, L'Oreal und Nestle könnten mit einer positiven Gewinndynamik aufwarten. Dagegen sieht Pannuti bei Unilever, AB Inbev, Essity und Swedish Match massive Ergebnisrisiken. Bei BAT sehe zwar die Umsatzdynamik mit neuartigen Produkte wie E-Zigaretten positiv aus, doch die Profitabilität in diesem Bereich liege noch in weiter Ferne. Dazu kämen Steuer- und Regulierungsrisiken./gl/ag