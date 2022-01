NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für British American Tobacco auf "Neutral" mit einem Kursziel von 3100 Pence belassen. Für 2022 rechnet Analyst Jared Dinges mit einem Gewinnwachstum je Aktie im zweistelligen Prozentbereich. Risiken regulatorischer Natur bestünden aber weiter, schrieb er in einer am Freitag vorliegenden Studie./ajx/bek