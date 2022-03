NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für British American Tobacco nach dem Ausstieg aus dem Russland-Geschäft auf "Neutral" mit einem Kursziel von 3550 Pence belassen. Der Tabakkonzern habe im vergangenen Jahr drei Prozent des Umsatzes in Russland und der Ukraine erzielt, schrieb Analyst Jared Dinges in einer am Freitag vorliegenden Studie. Beim operativen Gewinn (Ebit) sei es etwas weniger gewesen. Das Unternehmen drohe nun das für 2025 gesteckte Umsatzziel für neuartige Tabakprodukte (NGP) zu verfehlen./bek/he