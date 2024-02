JP Morgan Chase & Co.

BAT Neutral

12:16 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für British American Tobacco (BAT) nach Geschäftszahlen für 2023 von 2700 auf 2550 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der vom Management in Aussicht gestellte Aktienrückkauf des Tabakkonzerns sei in diesem Jahr ohne eine Reduzierung des Anteils an der indischen ITC unwahrscheinlich, schrieb Analyst Philip Spain in einer am Montag vorliegenden Studie. Er reduzierte seine Gewinnprognosen (bereinigtes EPS) für 2024 und 2025./bek/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.02.2024 / 18:55 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2024 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Rob Wilson / Shutterstock.com