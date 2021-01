NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für British American Tobacco (BAT) auf "Overweight" mit einem Kursziel von 3500 Pence belassen. Sie sei für den europäischen Tabaksektor im Jahr 2021 positiv gestimmt, schrieb Analystin Celine Pannuti in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Die Gewinndynamik dürfte zunehmen und den Aktionären könnten höhere Ausschüttungen winken./ajx/mis