NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat British American Tobacco (BAT) nach der Hauptversammlung des Tabakkonzerns auf "Overweight" mit einem Kursziel von 4000 Pence belassen. Der bestätigte Jahresausblick und die ebenfalls beibehaltenen mittelfristigen Unternehmensziele sollten die Anleger beruhigen, schrieb Analyst Jared Dinges in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion./gl/he