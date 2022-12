NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für British American Tobacco (BAT) nach einem Zwischenbericht zum bald endenden Geschäftsjahr auf "Overweight" mit einem Kursziel von 4000 Pence belassen. Analyst Jared Dinges kürzte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie leicht seine Gewinnschätzungen für 2022 und 2023 wegen einer schwächeren US-Nachfrage und Gegenwind durch steigende Zinsen./tih/mis