Bayer Aktie
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Marktkap. 49,14 Mrd. EURDiv. Rendite 0,30%
WKN BAY001
ISIN DE000BAY0017
Symbol BAYZF
AI Analyse
Bayer Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Bayer von 63,50 auf 66,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Pharmageschäft sei am Beginn einer neuen Wachstumsphase, schrieb James Quigley am Mittwoch in seinem Resümee zu insgesamt soliden Quartalszahlen. Der Bereich Agrarchemie bleibe vorerst sprunghaft./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2026 / 01:20 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Lukassek / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Bayer Buy
|Unternehmen:
Bayer
|Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|Kursziel:
66,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
53,60 €
|Abst. Kursziel*:
23,13%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
54,02 €
|Abst. Kursziel aktuell:
22,18%
|
Analyst Name:
James Quigley
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
60,57 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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