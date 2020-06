Aktie in diesem Artikel Bayer 67,43 EUR

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Bayer auf "Buy" mit einem Kursziel von 74 Euro belassen. Der von Bayer angekündigte Vergleich über 75 Prozent der Glyphosat-Fälle sollte dazu führen, dass die fundamentale Situation des Konzerns wieder stärker in den Blick rückt, schrieb Analyst Keyur Parekh in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Für das Pharmageschäft stelle sich die Lage kurz- und mittelfristig robust dar. Die nicht verschreibungspflichtigen Mittel sollten wieder auf den Wachstumspfad einschwenken und der Bereich Agrarchemie habe das Potenzial für eine herausragende Marktstellung./mf/jha

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.06.2020 / 22:37 / BST