NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Bayer nach einer richterlichen Anhörung im Glyphosat-Streit auf "Buy" mit einem Kursziel von 71 Euro belassen. Die Fragen hätten sich vor allem auf die mögliche Länge und das Ausmaß einer Sammelklage wegen des Unkrautvernichters Roundup konzentriert, schrieb Analyst Keyur Parekh in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Hierbei gehe es um solche Anwender des Mittels, für die bislang noch kein Non-Hodgkin-Lymphom diagnostiziert sei./bek/gl