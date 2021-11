Aktie in diesem Artikel Bayer 50,40 EUR

0,16% Charts

News

Analysen Aktie in diesem Artikel anzeigen Bayer 50,40 EUR 0,16% Charts

News

Analysen Hier für 0 € handeln NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Bayer vor den am 9. November erwarteten Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 71 Euro belassen. Er rechne mit einer robusten Berichtssaison für den europäischen Pharmasektor und damit auch für den Pharma- und Agrarchemiekonzern, schrieb Analyst Keyur Parekh in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Mit Blick auf die zu den Halbjahreszahlen aktualisierten Jahresziele von Bayer liege seine Schätzung für den Umsatz innerhalb des Konzernziels und für das operative Ergebnis (Ebitda) über dem oberen Ende der Zielspanne./ck/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.11.2021 / 18:58 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.