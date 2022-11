Aktie in diesem Artikel Bayer 51,99 EUR

-4,50% Charts

News

Analysen

Bayer 51,99 EUR -4,50% Charts

News

Analysen Hier für 0 € handeln

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Bayer auf "Buy" mit einem Kursziel von 80 Euro belassen. Starke Umsätze in den Segmenten Crop Science und Consumer Health hätten den Konzernumsatz und das operative Ergebnis (Ebitda) angetrieben, schrieb Analyst Keyur Parekh in einer ersten Einschätzung am Dienstag. Beide Kennziffern lägen über den Markterwartungen./bek/gl