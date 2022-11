Aktie in diesem Artikel Bayer 54,32 EUR

Analysen Hier für 0 € handeln NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Bayer von 80 auf 82 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Keyur Parekh begründete die Zielerhöhung in einer am Dienstag vorliegenden Studie mit Anpassungen an seinen Umsatz- und Margenerwartungen. Was die Profitabilität betrifft, rechnet er zwar mit Druck im Pharmabereich, aber einem robusten Agrargeschäft. Die Aktie sei günstig bewertet./tih/gl

Bildquellen: Gil C / Shutterstock

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.11.2022 / 21:27 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.