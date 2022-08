Aktie in diesem Artikel Bayer 57,25 EUR

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Bayer nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 70 Euro belassen. Der Pharma- und Agrarchemiekonzern habe mit dem bereinigten operativen Ergebnis (Ebitda) die Konsensschätzung knapp übertroffen und die Jahresziele angehoben, schrieb Analyst Charlie Bentley am Donnerstag in einer ersten Reaktion. Er rechnet mit einer positiven Kursreaktion der Aktie./gl/edh