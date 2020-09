Aktie in diesem Artikel Bayer 54,27 EUR

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Bayer von 82 auf 86 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Dem höheren Kursziel liege eine höhere Bewertung der Sparte Gesundheitsprodukte (Consumer Health) zugrunde, schrieb Analyst Sebastian Bray in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Übernahmen und Fusionen könnten diese Aktivitäten in der Zukunft noch antreiben. Der Trend gehe von verschreibungspflichten hin zu frei verkaufbaren Medikamenten./bek/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.06.2020 / 16:06 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.