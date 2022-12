Aktie in diesem Artikel Bayer 53,27 EUR

Analysen Hier für 0 € handeln HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Berenberg hat die Einstufung für Bayer anlässlich einer Fachkonferenz der Privatbank auf "Buy" mit einem Kursziel von 70 Euro belassen. Die Stimmung in den Gesprächen mit Finanzvorstand Wolfgang Nickl sei neutral gewesen, schrieb Analyst Sebastian Bray in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Pharma- unnd Agrarchemiekonzern bleibe auf Kurs für einen Gewinn je Aktie von 7,70 Euro im Jahr 2022 und liege damit über der 2019 formulierten Zielspanne von 7,00 bis 7,50 Euro für 2024./edh/ck

