eBay verkauft Mehrheitsanteil an Koreageschäft. ifo-Geschäftsklimaindex im Juni etwas höher als erwartet. Moderna strebt schnellere Impfstoff-Lieferungen für Deutschland an. Allianz Global Investors stockt bei JOST Werke auf 20% auf. ProSieben erhöht Beteiligung an Smartwatch-Hersteller Xplora. LEG platziert Anleihe im Volumen von 600 Millionen Euro. Siemens Healthineers startet Aktienrückkauf am 28. Juni.