ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Bayer auf "Buy" mit einem Kursziel von 103 Euro belassen. Dies schrieb Analyst Michael Leuchten am Freitag in einer Studie, in der er sich der Problematik der US-Rechtsstreits um Gesundheitsprobleme wegen polychlorierten Biphenylen (PCB) widmete./ag/tih