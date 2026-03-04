Bayer Aktie
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Marktkap. 49,69 Mrd. EURDiv. Rendite 0,30%
WKN BAY001
ISIN DE000BAY0017
Symbol BAYZF
AI Analyse
Bayer Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Bayer nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 46 Euro belassen. Der Pharma- und Agrarchemiekonzern habe beim Umsatz und beim bereinigten operativen Ergebnis (Ebitda) positiv überrascht, schrieb Michael Leuchten am Dienstag. Zu letzterem habe der Pharmabereich maßgeblich beigetragen. Allerdings könnte es sich hier um einen positiven Einmaleffekt gehandelt haben, da das Ergebnis von Erlösen aus dem Verkauf von Nicht-Kerngeschäften sowie von geringeren Lagerwertberichtigungen profitiert habe. Das Kernergebnis je Aktie habe die Konsenserwartung unterdessen verfehlt./rob/la/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2026 / 02:04 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2026 / 02:04 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Taina Sohlman / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Bayer Hold
|Unternehmen:
Bayer
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
46,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
52,86 €
|Abst. Kursziel*:
-12,98%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
52,16 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-11,81%
|
Analyst Name:
Michael Leuchten
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
59,64 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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