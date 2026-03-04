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Jefferies & Company Inc.

Bayer Hold

10:26 Uhr
Bayer Hold
Aktie in diesem Artikel
Bayer
52,16 EUR 2,31 EUR 4,63%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Bayer nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 46 Euro belassen. Der Pharma- und Agrarchemiekonzern habe beim Umsatz und beim bereinigten operativen Ergebnis (Ebitda) positiv überrascht, schrieb Michael Leuchten am Dienstag. Zu letzterem habe der Pharmabereich maßgeblich beigetragen. Allerdings könnte es sich hier um einen positiven Einmaleffekt gehandelt haben, da das Ergebnis von Erlösen aus dem Verkauf von Nicht-Kerngeschäften sowie von geringeren Lagerwertberichtigungen profitiert habe. Das Kernergebnis je Aktie habe die Konsenserwartung unterdessen verfehlt./rob/la/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2026 / 02:04 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2026 / 02:04 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Taina Sohlman / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Bayer Hold

Unternehmen:
Bayer		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
46,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
52,86 €		 Abst. Kursziel*:
-12,98%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
52,16 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-11,81%
Analyst Name:
Michael Leuchten 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
59,64 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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