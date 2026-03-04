DAX 24.205 +1,7%ESt50 5.871 +1,7%MSCI World 4.491 +0,1%Top 10 Crypto 9,2950 +1,4%Nas 22.807 +1,3%Bitcoin 62.437 +0,0%Euro 1,1606 -0,2%Öl 83,51 +1,1%Gold 5.161 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
freenet A0Z2ZZ AIXTRON A0WMPJ E.ON ENAG99 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Heidelberg Materials 604700 Tesla A1CX3T Vonovia A1ML7J BioNTech (ADRs) A2PSR2 NEL ASA A0B733 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 RWE 703712 Airbus 938914 Rolls-Royce A1H81L TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Micron Technology 869020
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nahostkonflikt schwelt weiter: DAX tiefer erwartet -- Asiens Börsen mit Erholung -- Lufthansa-Aktie scheitert an DAX-Rückkehr -- Broadcom übertrifft Erwartungen -- Gericht genehmigt Bayer-Deal vorerst
Top News
Iran-Krieg bleibt bestimmendes Thema: DAX-Erholung wieder Geschichte? Schwacher Handelsstart voraus Iran-Krieg bleibt bestimmendes Thema: DAX-Erholung wieder Geschichte? Schwacher Handelsstart voraus
Goldpreis: Seitwärtstendenz auf erhöhtem Niveau Goldpreis: Seitwärtstendenz auf erhöhtem Niveau
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Bayer Aktie

Kaufen
Verkaufen
Bayer Aktien-Sparplan
37,80 EUR -0,08 EUR -0,20 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 37,64 Mrd. EUR

Div. Rendite 0,57%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN BAY001

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000BAY0017

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol BAYZF

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Bayer Hold

08:11 Uhr
Bayer Hold
Aktie in diesem Artikel
Bayer
37,80 EUR -0,08 EUR -0,20%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Bayer von 42,20 auf 40 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die vorläufige Genehmigung des Glyphosat-Vergleichs in den USA habe die schwache Kursreaktion auf den Geschäftsbericht kompensiert, schrieb Sebastian Bray am Mittwochabend. Noch sei der Vergleich aber nicht ganz in trockenen Tüchern und auch die Entscheidung des obersten US-Gerichts im Durnell-Fall bleibe wichtig. Bray passte seine Ergebnisschätzungen an höhere Zinskosten für die Glyphosat-Rückstellungen an. Zudem berücksichtigte er damit die geänderte Rechnungslegung der Leverkusener mit einer neuen Definition des bereinigten Ergebnisses je Aktie (adjusted EPS)./rob/ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2026 / 20:52 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Gil C / Shutterstock

Zusammenfassung: Bayer Hold

Unternehmen:
Bayer		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
40,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
37,53 €		 Abst. Kursziel*:
6,58%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
37,80 €		 Abst. Kursziel aktuell:
5,83%
Analyst Name:
Sebastian Bray 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
39,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Bayer

04.03.26 Bayer Overweight JP Morgan Chase & Co.
04.03.26 Bayer Buy Goldman Sachs Group Inc.
04.03.26 Bayer Hold Jefferies & Company Inc.
04.03.26 Bayer Overweight Barclays Capital
04.03.26 Bayer Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu Bayer

dpa-afx Rechtsrisiken im Blick Bayer-Aktie fester: Gericht genehmigt Glyphosat-Deal mit Klägern vorerst Bayer-Aktie fester: Gericht genehmigt Glyphosat-Deal mit Klägern vorerst
dpa-afx AKTIE IM FOKUS 2: Bayer dämmen Minus ein nach Entscheid zu Glyphosat-Vergleich
dpa-afx WDH/ROUNDUP 3: Bayer erwartet stabilen Gewinn - Glyphosat-Unsicherheit bleibt
dpa-afx ROUNDUP 3: Bayer erwartet 2026 stabilen Gewinn - Glyphosat-Unsicherheit bleibt
finanzen.net Börse Frankfurt: DAX verbucht zum Ende des Mittwochshandels Gewinne
finanzen.net Optimismus in Frankfurt: LUS-DAX notiert zum Ende des Mittwochshandels im Plus
finanzen.net Aufschläge in Europa: Euro STOXX 50 letztendlich auf grünem Terrain
dpa-afx Bayer-Aktie unter Druck nach weiterem Milliardenverlust - Operativ etwas besser als gedacht
finanzen.net Bayer Aktie News: Anleger schicken Bayer am Mittwochnachmittag auf rotes Terrain
Zacks Bayer Q4 Earnings Match Estimates, Xarelto and Eylea Pull Down Sales
Zacks Here's Why Bayer Aktiengesellschaft (BAYRY) is a Strong Value Stock
Zacks Zacks Industry Outlook Highlights Eli Lilly, Johnson & Johnson, Sanofi and Bayer
EQS Group EQS-PVR: Bayer Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Bayer Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Bayer Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
Deutsche Welle Bayer agrees to pay billions to settle Roundup lawsuits
Deutsche Welle Bayer agrees to pay billions to settle Roundup lawsuits
RSS Feed
Bayer zu myNews hinzufügen