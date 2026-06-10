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Symbol BAYZF

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Bayer Hold

08:01 Uhr
Bayer Hold
Aktie in diesem Artikel
Bayer
35,83 EUR -0,13 EUR -0,36%
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Bayer von 40,00 auf 40,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Sebastian Bray sieht die Wahrscheinlichkeit einer für Bayer günstigen Entscheidung des obersten US-Gerichts im "Durnell"-Glyphosat-Fall bei 60 Prozent, wie er am Donnerstagabend schrieb. Dies liege leider ziemlich nahe an einem Münzwurf. Auch für den Glyphosat-Vergleich gebe es noch viele Ausgangsmöglichkeiten. Bray hob gleichwohl seine Schätzungen etwas an, unter anderem aufgrund einer höheren Profitabilität im Pharma-Bereich und günstigerer Währungsentwicklungen./rob/ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.06.2026 / 18:41 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Taina Sohlman / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Bayer Hold

Unternehmen:
Bayer		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
40,50 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
36,00 €		 Abst. Kursziel*:
12,50%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
35,83 €		 Abst. Kursziel aktuell:
13,03%
Analyst Name:
Sebastian Bray 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
47,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Bayer

08:01 Bayer Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09.06.26 Bayer Buy UBS AG
05.06.26 Bayer Buy UBS AG
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28.05.26 Bayer Buy UBS AG
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