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ISIN DE000BAY0017

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Symbol BAYZF

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Bayer Hold

09:51 Uhr
Bayer Hold
Aktie in diesem Artikel
Bayer
51,34 EUR 0,52 EUR 1,02%
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Bayer von 40,50 auf 55 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Zwei juristische Siege im Zusammenhang mit den Glyphosat-Klagen in den USA - einmal im Durnell-Fall und zum anderen die Rückverweisung einer Anhörung im Vergleichsverfahren in den Bundesstaat Missouri - könnten eine mögliche Aufspaltung des Agrarchemie- und Pharmakonzerns erleichtern, schrieb Sebastian Bray am Dienstag . Er brachte einen teilweisen Börsengang des "neuen Monsanto"-Geschäfts ins Spiel, dessen Struktur den Plänen von BASF für einen Börsengang des Agrarchemiegeschäfts im Jahr 2027 ähneln könnte. Bray hob seine Ergebnisschätzungen (EPS) an./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.07.2026 / 06:02 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Gil C / Shutterstock

Zusammenfassung: Bayer Hold

Unternehmen:
Bayer		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
55,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
51,56 €		 Abst. Kursziel*:
6,67%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
51,34 €		 Abst. Kursziel aktuell:
7,13%
Analyst Name:
Sebastian Bray 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
53,64 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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09:51 Bayer Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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