Aktie in diesem Artikel Bayer 50,61 EUR

-1,71% Charts

News

Analysen

Bayer 50,61 EUR -1,71% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen

HANNOVER (dpa-AFX Analyser) - Die NordLB hat die Einstufung für Bayer nach Zahlen auf "Kaufen" mit einem Kursziel von 61 Euro belassen. Operativ sei die Entwicklung 2020 für den Chemie- und Pharmakonzern robust gewesen, schrieb Analyst Thorsten Strauß in einer am Freitag vorliegenden Studie. Hohe Sonderbelastungen hätten das Ergebnis allerdings erheblich belastet. Die Voraussetzungen für dieses Jahr seien indes gut. Eine Beilegung des Glyphosat-Rechtsstreits sei nun in greifbare Nähe gerückt. /mf/tih