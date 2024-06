Goldman Sachs Group Inc.

Bayer Neutral

11:46 Uhr

Aktie in diesem Artikel Bayer 28,55 EUR 0,23 EUR 0,79% Charts| News| Analysen Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Bayer mit einem Kursziel von 31 Euro auf "Neutral" belassen. Die Reduktion der Strafe durch einen Richter in Philadelphia entspreche dem durchschnittlichen Abschlag in anderen Fällen, schrieb Analyst James Quigley am Mittwoch in seinem Kommentar zu dem Rechtsstreit um den glyphosathaltigen Unkrautvernichter Roundup./ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.06.2024 / 08:33 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Gil C / Shutterstock