NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Bayer auf "Neutral" mit einem Kursziel von 75 Euro belassen. Die Daten der Phase-III-Studie zu Finerenone bei chronischer Niereninsuffizienz würden in den kommenden Monaten einer der wichtigeren Faktoren für die Kursentwicklung, schrieb Analyst Richard Vosser in einer am Freitag vorliegenden Studie. Bezüglich der Wirksamkeit zeichnen sich positive Erkenntnisse ab. Die Elektrolytstörung Hyperkaliämie und eine kaum merkliche Überlegenheit zu einem anderen Wirkansatz dürften aber die Vermarktungschancen bremsen./ag/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 21.05.2020 / 20:32 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.05.2020 / 00:15 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.