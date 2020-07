Aktie in diesem Artikel Bayer 62,14 EUR

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Bayer vor Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 77 Euro belassen. Marktteilnehmer rechneten wohl bereits mit einem schwachen zweiten Quartal und Jahreszielen am unteren Ende der Spanne, schrieb Analyst Richard Vosser in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./ajx/la