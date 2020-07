Aktie in diesem Artikel Bayer 61,11 EUR

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Bayer vor Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 77 Euro belassen. Das zweite Quartal des Pharma- und Agrochemiekonzerns dürfte sich insgesamt im Rahmen der Konsensschätzungen bewegen, schrieb Analyst Richard Vosser in einer am Freitag vorliegenden Prognose./mf/edh