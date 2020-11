Aktie in diesem Artikel Bayer 45,82 EUR

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Bayer nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 77 Euro belassen. Das zweite Quartal sei angesichts der guten Kostenkontrolle beim operativen Gewinn zwar besser als erwartet ausgefallen, schrieb Analyst Richard Vosser in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Dies werde aber durch den schwächeren Ausblick überschattet, der auf die Markterwartungen lasten dürfte./mis/mf