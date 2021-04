Aktie in diesem Artikel Bayer 53,65 EUR

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Bayer vor Zahlen zum ersten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 53 Euro belassen. Das operative Ergebnis (Ebitda) sowie der Gewinn je Aktie des Agrarchemie- und Pharmakonzerns dürften die durchschnittlichen Analystenerwartungen übertreffen, schrieb der Experte Richard Vosser in einer am Freitag vorliegenden Studie. Allerdings haben die Anleger dies wohl bereits zum Teil vorweggenommen./la/mis