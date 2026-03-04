Bayer Aktie
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Marktkap. 49,69 Mrd. EURDiv. Rendite 0,30%
WKN BAY001
ISIN DE000BAY0017
Symbol BAYZF
AI Analyse
Bayer Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Bayer nach Zahlen zum dritten Quartal und einem optimistischeren Ausblick auf "Overweight" mit einem Kursziel von 61 Euro belassen. Dank des starken Pharmageschäfts habe das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) positiv überrascht, schrieb Richard Vosser in einer ersten Reaktion am Dienstag. Insgesamt dürften die Anleger die Resultate positiv aufnehmen./rob/la/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2026 / 07:35 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2026 / 07:35 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Arseniy Krasnevsky / Shutterstock
Zusammenfassung: Bayer Overweight
|Unternehmen:
Bayer
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
61,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
52,72 €
|Abst. Kursziel*:
15,71%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
52,90 €
|Abst. Kursziel aktuell:
15,31%
|
Analyst Name:
Richard Vosser
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
59,64 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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|Bayer Verkaufen
|DZ BANK
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|Bayer Verkaufen
|Independent Research GmbH
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