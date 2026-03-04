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AI Analyse

JP Morgan Chase & Co.

Bayer Overweight

12:56 Uhr
Bayer Overweight
Aktie in diesem Artikel
Bayer
52,90 EUR 3,05 EUR 6,12%
Charts| News| Analysen
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Bayer nach Zahlen zum dritten Quartal und einem optimistischeren Ausblick auf "Overweight" mit einem Kursziel von 61 Euro belassen. Dank des starken Pharmageschäfts habe das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) positiv überrascht, schrieb Richard Vosser in einer ersten Reaktion am Dienstag. Insgesamt dürften die Anleger die Resultate positiv aufnehmen./rob/la/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2026 / 07:35 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2026 / 07:35 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Arseniy Krasnevsky / Shutterstock

Zusammenfassung: Bayer Overweight

Unternehmen:
Bayer		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
61,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
52,72 €		 Abst. Kursziel*:
15,71%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
52,90 €		 Abst. Kursziel aktuell:
15,31%
Analyst Name:
Richard Vosser 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
59,64 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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