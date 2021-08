Aktie in diesem Artikel Bayer 46,54 EUR

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Bayer nach Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 67 Euro belassen. Die Zahlen des Agrarchemie- und Pharmakonzerns fielen ebenso wie der aktualisierte Jahresausblick durchwachsen aus, schrieb Analyst Richard Vosser in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion./gl/bek