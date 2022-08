Aktie in diesem Artikel Bayer 52,13 EUR

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Bayer von 75 auf 80 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Richard Vosser verwies in einer am Mittwoch vorliegenden Studie auf höhere Preisschätzungen für Saatgut im zweiten Halbjahr 2022 und im ersten Halbjahr 2023 und angehobene Prognosen für die Agrarsparte (Cropscience). Er rechne selbst im Fall einer Normalisierung der Glyphosat-Preise mit einem Wachstum der Sparte im kommenden Jahr, hob er hervor. Entsprechend setzte er seine Schätzung für den Umsatz und das operative Ergebnis bis 2026 hoch. Vosser verwies ebenfalls auf angehobene Prognosen für den Pharmabereich von Bayer./ck/mis