NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Bayer auf "Overweight" mit einem Kursziel von 80 Euro belassen. Der Eintritt des Gerinnungshemmers Asundexian in die dritte Studienphase bringe Chancen mit sich, die dem Chemie- und Pharmakonzern mittelfristig ein überlegenes Wachstum bescheren könnten, schrieb Analyst Richard Vosser in einer am Dienstag vorliegenden Studie./tih/bek