NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Bayer vor Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 80 Euro belassen. Seine Schätzung für den Kerngewinn je Aktie liege im Rahmen der Markterwartung, schrieb Analyst Richard Vosser in einer am Montag vorliegenden Studie./ajx/he