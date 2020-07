NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für BBVA auf "Buy" mit einem Kursziel von 3,74 Euro belassen. Mit Blick auf eine anstehende Entscheidung der Europäischen Zentralbank zur Zahlung von Dividenden stehe für die Geldhäuser, die Investoren und die Regulierer viel auf dem Spiel, schrieb Analyst Jernej Omahen in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Eine Änderung der bestehenden, vorgeschlagenen Aussetzung der Zahlungen sei notwendig, um die starken Banken der Eurozone wie BNP Paribas und Santander für Investoren wieder attraktiv erscheinen zu lassen. Die BBVA habe derweil ein unterdurchschnittliches Potenzial bei der Dividendenrendite./bek/mis