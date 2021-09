NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat die Einstufung für BBVA auf "Buy" mit einem Kursziel von 6,60 Euro belassen. Kapitalzuteilungspläne im vierten Quartal sowie Signale einer sich erholenden Kreditvergabe sollten die Dynamik anfachen, schrieb Analyst Benjie Creelan-Sandford in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie zu südeuropäischen Banken. Die Margenaussichten beurteilt der Experte weiter negativ. Die jüngsten Trends seien aber nicht alle schlecht gewesen. BBVA und Unicredit bleiben seine "Top Picks" im südeuropäischen Bankensektor./ajx/edh