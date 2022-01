NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für BBVA auf "Buy" mit einem Kursziel von 7,60 Euro belassen. Die Zahlen der mexikanischen Banorte sowie deren Ausblick auf das Jahr 2022 ließen auch für die spanische Großbank Positives erwarten, schrieb Analyst Benjie Creelan-Sandford in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er sieht Aufwärtspotenzial für die Konsensschätzung zu BBVA mit Blick auf das Mexiko-Geschäft./ck/ajx