NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für BBVA von 2,75 auf 2,50 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Analyst Benjie Creelan-Sandford setzt in einer am Montag veröffentlichten Studie zu südeuropäischen Banken vor allem auf Intesa, Caixa und Bankia./ag