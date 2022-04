NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BBVA nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 6,40 Euro belassen. Die spanische Großbank habe einen überraschend starken Überschuss erwirtschaftet und auch das harte Kernkapital sei besser als erwartet ausgefallen, schrieb Analystin Sofie Peterzens in einer ersten Reaktion am Freitag. Alles in allem habe BBVA auch auf breiter Front besser als prognostiziert abgeschnitten./ck/gl