NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BBVA nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 6,70 Euro belassen. Die starke Geschäftsentwicklung der spanischen Bank in den Schwellenländern dürfte zu einem Anstieg der Gewinnerwartungen des Markts führen, schrieb Analystin Sofie Peterzens in einer am Freitag vorliegenden Studie./mis/jha/