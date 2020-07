ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für BBVA nach Zahlen von 3,05 auf 3,00 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Das Geschäft in Mittel- und Südamerika gebe Anlass zur Sorge, schrieb Analyst Ignacio Cerezo in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Kurseinbruch nach den Quartalszahlen sei aber möglicherweise übertrieben./mf/bek