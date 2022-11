NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für BBVA auf "Outperform" mit einem Kursziel von 6,50 Euro belassen. Analyst Benjamin Toms aktualisierte in einer am Montag vorliegenden Studie sein Bewertungsmodell für die spanische Großbank nach den vorlegten Quartalszahlen. Für 2023 rechnet er unter anderem mit leicht negativen Wechselkursveränderungen./ck/he