NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BBVA auf "Overweight" mit einem Kursziel von 7,20 Euro belassen. Analystin Sofie Peterzens rät den Anlegern in einer am Mittwoch vorliegenden Studie, vor dem Kapitalmarkttag der Spanier Mitte November am Ball zu bleiben. Insbesondere die komfortable Kapitalausstattung sorge für Fantasie./ag/mis