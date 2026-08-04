Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

BE Semiconductor Industries NV Buy

04.08.26

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat BE Semiconductor beim unveränderten Kursziel von 240 Euro von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Die jüngste Kurskorrektur biete eine Einstiegschance in die Papiere des Anlagenbauers für die Chipindustrie, schrieb Trion Reid am Montagnachmittag. Er hält die Niederländer für eines der besten unter Europas mittelgroßen Unternehmen. Der Umsatzausblick bis 2030 verspreche ein Durchschnittswachstum von mindestens 24 Prozent./rob/ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.08.2026 / 16:05 / GMT

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