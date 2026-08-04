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WKN A2JLD1

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ISIN NL0012866412

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Symbol BESVF

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

BE Semiconductor Industries NV Buy

04.08.26
BE Semiconductor Industries NV Buy
Aktie in diesem Artikel
BE Semiconductor Industries NV
216,70 EUR 1,10 EUR 0,51%
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat BE Semiconductor beim unveränderten Kursziel von 240 Euro von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Die jüngste Kurskorrektur biete eine Einstiegschance in die Papiere des Anlagenbauers für die Chipindustrie, schrieb Trion Reid am Montagnachmittag. Er hält die Niederländer für eines der besten unter Europas mittelgroßen Unternehmen. Der Umsatzausblick bis 2030 verspreche ein Durchschnittswachstum von mindestens 24 Prozent./rob/ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.08.2026 / 16:05 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tatiana Popova / Shutterstock.com

Zusammenfassung: BE Semiconductor Industries NV Buy

Unternehmen:
BE Semiconductor Industries NV		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
240,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
205,70 €		 Abst. Kursziel*:
16,67%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
216,70 €		 Abst. Kursziel aktuell:
10,75%
Analyst Name:
Trion Reid 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
240,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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04.08.26 BE Semiconductor Industries NV Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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