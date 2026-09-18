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AI Analyse

Deutsche Bank AG

Bechtle Buy

10:21 Uhr
Bechtle Buy
Aktie in diesem Artikel
Bechtle AG
34,30 EUR 0,82 EUR 2,45%
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Bechtle von 45 auf 49 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Kapitalmarkttag des IT-Dienstleisters sei wie von ihm erwartet kein Wendepunkt für die Anlagestory gewesen, schrieb Lars Vom-Cleff in seiner am Montag vorliegenden Einschätzung. Der Experte ist allerdings optimistischer als bisher für das kommende Jahr sowie die mittelfristigen Wachstumsaussichten./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.09.2026 / 08:20 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Bechtle AG

Zusammenfassung: Bechtle Buy

Unternehmen:
Bechtle AG		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
49,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
34,20 €		 Abst. Kursziel*:
43,27%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
34,30 €		 Abst. Kursziel aktuell:
42,86%
Analyst Name:
Lars Vom-Cleff 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
43,40 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Bechtle AG

10:21 Bechtle Buy Deutsche Bank AG
08:01 Bechtle Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
18.09.26 Bechtle Buy UBS AG
18.09.26 Bechtle Neutral JP Morgan Chase & Co.
17.09.26 Bechtle Buy Jefferies & Company Inc.
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EQS Group EQS-AFR: Bechtle AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-News: Bechtle posts strong year-end performance
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