Heute im Fokus
DAX etwas tiefer -- Asiens Börsen letztlich gespalten - Nikkei mit Kurssprung -- CureVac & BioNTech: Einigung im Patentstreit -- SoundHound, RTL, Jungheinrich, Pinterest. CROCS im Fokus
Top News
USA erheben offenbar hohe Zölle auf Gold-Importe - Schweiz betroffen USA erheben offenbar hohe Zölle auf Gold-Importe - Schweiz betroffen
Eckert & Ziegler-Aktie gibt dennoch ab: Jahresziele bestätigt Eckert & Ziegler-Aktie gibt dennoch ab: Jahresziele bestätigt
Profil

Bechtle Aktie

Marktkap. 4,42 Mrd. EUR

KGV 15,96 Div. Rendite 2,25%
WKN 515870

ISIN DE0005158703

Symbol BHTLF

Jefferies & Company Inc.

Bechtle Buy

09:46 Uhr
Bechtle Buy
Bechtle AG
Bechtle AG
41,86 EUR 5,02 EUR 13,63%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Bechtle nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 48 Euro belassen. Der Ausblick des IT-Dienstleisters sei deutlich optimistischer, verglichen mit der Gewinnwarnung des Konkurrenten Cancom in der Vorwoche, schrieb Martin Comtesse in einer am Freitag vorliegenden ersten Reaktion. Mit einem Wachstum des Geschäftsvolumens von 5 Prozent und den zum Vorquartal gestiegenen Margen sehe er das Unternehmen an einem Wendepunkt zum Positiven./rob/edh/nas

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.08.2025 / 02:13 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.08.2025 / 02:13 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Bechtle Buy

Unternehmen:
Bechtle AG		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
48,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
36,78 €		 Abst. Kursziel*:
30,51%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
41,86 €		 Abst. Kursziel aktuell:
14,67%
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
45,83 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Bechtle AG

09:46 Bechtle Buy Jefferies & Company Inc.
09:21 Bechtle Buy Baader Bank
01.08.25 Bechtle Buy Warburg Research
22.07.25 Bechtle Buy Jefferies & Company Inc.
14.07.25 Bechtle Buy UBS AG
mehr Analysen

