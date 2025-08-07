Bechtle Aktie
Marktkap. 4,42 Mrd. EURKGV 15,96 Div. Rendite 2,25%
WKN 515870
ISIN DE0005158703
Symbol BHTLF
Bechtle Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Bechtle nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 48 Euro belassen. Der Ausblick des IT-Dienstleisters sei deutlich optimistischer, verglichen mit der Gewinnwarnung des Konkurrenten Cancom in der Vorwoche, schrieb Martin Comtesse in einer am Freitag vorliegenden ersten Reaktion. Mit einem Wachstum des Geschäftsvolumens von 5 Prozent und den zum Vorquartal gestiegenen Margen sehe er das Unternehmen an einem Wendepunkt zum Positiven./rob/edh/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.08.2025 / 02:13 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.08.2025 / 02:13 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Bechtle AG
Zusammenfassung: Bechtle Buy
|Unternehmen:
Bechtle AG
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
48,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
36,78 €
|Abst. Kursziel*:
30,51%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
41,86 €
|Abst. Kursziel aktuell:
14,67%
|
Analyst Name:
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
45,83 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
