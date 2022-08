NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Bechtle nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 63 Euro belassen. Das Betriebskapital habe erwartungsgemäß die Barmittel (Free Cashflow) belastet, schrieb Analyst Martin Comtesse in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Beim Ausblick habe sich der IT-Dienstleister zurückhaltend gegeben, angesichts nur schwer einzuschätzender konjunktureller Umstände./bek/jha/