Jefferies & Company Inc.

Bechtle Buy

21:46 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Bechtle auf "Buy" mit einem Kursziel von 53 Euro belassen. Mit der geplanten Ausgabe einer Wandelanleihe wolle der IT-Dienstleister Zukäufe im In- und Ausland finanzieren, was etwas von der jüngsten Akquisitionsstrategie abweiche, schrieb Analyst Martin Comtesse in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Bechtle verfüge nun über ein Finanzpolster von mehr als 1,5 Milliarden Euro für entsprechende Transaktionen./gl/he

