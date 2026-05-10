Bechtle Aktie
Marktkap. 3,94 Mrd. EURKGV 24,01 Div. Rendite 1,60%
WKN 515870
ISIN DE0005158703
Symbol BHTLF
Bechtle Buy
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Bechtle mit einem Kursziel von 34 Euro auf "Buy" belassen. Der IT-Dienstleister habe im ersten Quartal eine verbesserte Effizienz verzeichnet, gestützt von einer leichten Steigerung der Bruttomarge und einer stabilen Mitarbeiterzahl, schrieb Andreas Wolf am Freitagnachmittag. Ein Auftragsbestand in Rekordhöhe sorge für Planungssicherheit in den kommenden Quartalen./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.05.2026 / 16:24 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Bechtle AG
Zusammenfassung: Bechtle Buy
|Unternehmen:
Bechtle AG
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
34,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
32,18 €
|Abst. Kursziel*:
5,66%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
31,50 €
|Abst. Kursziel aktuell:
7,94%
|
Analyst Name:
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
41,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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