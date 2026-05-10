Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Bechtle Buy

11:16 Uhr

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Bechtle mit einem Kursziel von 34 Euro auf "Buy" belassen. Der IT-Dienstleister habe im ersten Quartal eine verbesserte Effizienz verzeichnet, gestützt von einer leichten Steigerung der Bruttomarge und einer stabilen Mitarbeiterzahl, schrieb Andreas Wolf am Freitagnachmittag. Ein Auftragsbestand in Rekordhöhe sorge für Planungssicherheit in den kommenden Quartalen./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.05.2026 / 16:24 / GMT

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Bildquellen: Bechtle AG