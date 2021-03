FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Bechtle auf "Hold" mit einem Kursziel von 170 Euro belassen. Die Anleger mögen den IT-Dienstleister für sein stabiles Umsatzwachstum, schrieb Analyst Uwe Schupp in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Bechtle sei auch in der Corona-Krise wie ein Dieseldampfer gelaufen./ag/ajx